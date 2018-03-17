Afrinli siviller, terör baskısından konvoy halinde kaçıyor

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nın sürdüğü Suriye\'nin Afrin bölgesi ve yakınındaki köylerde yaşayan siviller, terör baskısından konvoylar halinde kaçmaya devam ediyor. Evlerini terk ederek güvenli bölgeye gelen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kontrolünün ardından geçişlerine izin verilen Afrinliler, bir an önce kentlerinin teröristlerden temizlenmesini ve evlerine dönmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen 20 Ocak\'ta Afrin\'in terör örgütlerinden temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında, kırsaldaki köyleri terör örgütlerinden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'i gören hâkim tepeleri kuşattı. Harekât kapsamında, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'e yakın noktadaki köyleri de teröristlerinden temizlemeyi sürdürüyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Afrin ve çevresinde yaşayan siviller, terör örgütünün baskısından kurtulmak için evlerini terk etmeye başladı. Teröristlerin kenti terk etmelerine izin vermemesi üzerine tali yollar ve köy yollarını kullanarak, Afrin\'den yanlarına aldıkları az sayıdaki eşyalarıyla çıkmayı başarabilen siviller, yine köy yollarını kullanarak ÖSO denetimindeki bölgelere ulaştı. Afrin ve çevresindeki bölgelerden terör örgütünün baskısına rağmen çıkmayı başarabilen siviller, TSK ve ÖSO tarafından özgürleştirilen İnab ve Meryemeyn köyü bölgesine geldi. Uzun araç konvoyu halinde güvenli noktaya gelen Afrinliler, bölgede kontrol noktası oluşturan ÖSO güçlerince durduruldu. Araçlarda bulunanların kimliklerini kontrol eden ve çantaları arayan ÖSO üyeleri, ardından sivillerin geçişine izin verdi. Bu arada bazı araçlarda takılı olan ve üzerinde Afrin yazılı olan plakalar ise söküldü.

Güvenli bölgeye ulaşabilen Afrinli siviller, evlerini terör örgütünün baskısından dolayı terk ettiklerini söyledi. Teröristlerin şehri terk etmemeleri için kendilerine baskı uyguladığını anlatan siviller, tali yolları ve köy yollarını kullanarak Afrin\'den çıkabildiklerini söyledi. Teröristlerin Afrin\'den ayrılmak isteyenlerin araçlarına da ateş açtığını belirten siviller, tek isteklerinin bölgenin bir an önce teröristlerden temizlenmesi ve evlerine dönmek olduğunu ifade etti.

AFRİN\'E YAKIN NOKTADA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan, Afrin\'in kuzey girişine yakın noktada ise dumanlar yükseldiği görüldü. Azez yakınlarında da görülen dumanların, şehrin giriş noktasında, olası operasyonlara karşı araçların hareket etmemesi için hendeklerin kazılı olduğu bölgeden yükseldiği öğrenildi.



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