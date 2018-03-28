Afrin'in yeniden imarını Hatay Valiliği gerçekleştirecek

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizleyip, kontrolü sağladığı Suriye\'nin Afrin bölgesinde hayatın normale dönmesi ve yeniden imar çalışmalarının Hatay Valiliği\'nin koordinasyonunda yapılacağı öğrenildi. Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçeleri kaymakamlıklarıyla belediyelerinin, Afrin çalışmalarında görev alacağı belirtildi.

Zeytin Dalı Harekâtı ile TSK\'nın terör örgütlerinden temizleyip, kontrolü sağladığı Afrin\'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar yapılacak. Hatay Valiliği\'nin koordinasyonunda Türkiye\'deki Afrinlilerin bölgeye dönmesi ve ilçenin imarı için hazırlıklara başlanacağı belirtildi. Afrin\'de altyapıdan üstyapıya, insani yardımdan bölgenin yeniden imarına kadar birçok alanda yürütülecek çalışmalardan sorumlu olacak ilçeler de belli oldu. Suriye sınırında yer alan Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçeleri kaymakamlıklarıyla belediyelerinin, Afrin çalışmaları kapsamında görev alacağı belirtildi.

EL BAB VE CERABLUS\'A GİTTİLER

Fırat Kalkanı Harekâtı\'nın ardından El Bab, Azez ve Cerablus\'tan sorumlu olarak bölgede yaşamı normal seyrine döndüren çalışmaları koordine eden Gaziantep Valiliği\'nin çalışmaları, Afrin\'in yeniden imarından sorumlu olan Hatay\'a örnek olacak. Bu kapsamda Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu öncülüğünde, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi\'den oluşan heyet, Azez, Cerablus ve El Bab\'ı ziyaret etti. İki gün süren ziyaretlerde, Suriye Görev Gücü Kapsamında, Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar\'dan bilgi alan heyet, bölgenin yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon konularında da bilgilendirildi. Heyet ayrıca bölgedeki insani yardımlardan sorumlu olan AFAD ve Kızılay yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR EN KISA ZAMANDA BAŞLAYACAK

Heyetin ziyaretleri boyunca El Bab Polis Merkezi, El Bab Mahalli Meclisi, Cerablus ilçe merkezi ve yerel yönetimler konusunda Suriyelilerle de görüşmeler yaptığı bildirildi. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın sona erip bölgenin tamamen terörden temizlenmesinin ardından Hatay Valiliği koordinasyonunda Afrin\'in yeniden imarı ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI