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"Afrin'in kontrolü Suriye'ye geri verilmeli" diyen Lavrov'a Dışişleri'nden yanıt: Terör bitince teslim edeceğiz

"Terör bitince, seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz"

10 Nisan 2018 15:15

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye'ye geri vermeli" sözlerine yanıt verdi. Canikli, tüm tehditler bitinceye kadar Afrin'de kalınacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afrin’i Esad hükümete bırakması gerektiğini söylemişti. Lavrov’un bu ifadelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Canikli açıklama yaptı.

TIKLAYIN - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye'ye geri vermeli

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz” dedi.

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