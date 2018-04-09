Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye'ye geri vermeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk güçlerinin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini ve operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah düzenlediği iddiaları hakkında açıklama yapan Lavrov, Rus ordusunun, Şam'ı suçlamak için Suriye'de kimyasal silahlı ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodcidin Aslov ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'deki askerlerimiz, ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarmıştı. Suriye hükümeti de bu konuda açıklama yapmıştı. Bu ciddi provokasyonun amacı, Şam yönetimini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak" diye konuştu.