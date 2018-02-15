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Afrin'in 4 köyü daha teröristlerden temizlendi

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı

15 Şubat 2018 17:11

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı.
\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’in teröristlerden temizlenerek, sınır güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Şirbanli, Şadiya, Kari ve Durka köylerinde kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde, TSK güçleri tarafından tuzaklanan patlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.

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