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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (2)

TSK'DAN AÇIKLAMA: HAREKET PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama yayımladı

21 Ocak 2018 14:33

TSK\'DAN AÇIKLAMA: HAREKET PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama yayımladı. Hareketin planlandığı şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklama şöyle:
\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' 20 Ocak 2018 saat 17:00\'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup \'Zeytin Dalı Harekâtı\' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

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