Afrin'e komşu Azez'e ÖSO takviyesi (6)

YARALILAR, TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ
Afrin’in Maranez bölgesinden terör örgütü PYD’lilerin gece geç saatlerde hastaneyi hedef aldığı saldırıda yaralananların tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi
19 Ocak 2018 19:21
YARALILAR, TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ
Afrin’in Maranez bölgesinden terör örgütü PYD’lilerin gece geç saatlerde hastaneyi hedef aldığı saldırıda yaralananların tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi.
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