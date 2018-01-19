Afrin'e komşu Azez'e ÖSO takviyesi (5)

AZEZ’DE TÜRKİYE’YE DESTEK EYLEMİ

Suriye’nin Azez kentinde Cuma namazının ardından ilçe sakinleri ile ÖSO askerleri Türkiye’ye destek eylemi düzenledi. Azez ilçe merkezinde eski PTT binası önünde toplanan kalabalık ellerinde Türk ve ÖSO bayrakları ile sık sık slogan attı. Afrin’deki PYD’li teröristlerin biran önce kenti terk etmesini isteyen Azezliler, bu noktada Türkiye’nin başlatacağı harekete her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Azez’de yapılan eylem nedeniyle yerel polisler ise ÖSO güçlerinin meydan ve çevresinde yoğun önlem aldığı ve bölgeye araçla geçişlere izin vermediği görüldü.



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