T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin'e komşu Azez'e ÖSO takviyesi (5)

AZEZ’DE TÜRKİYE’YE DESTEK EYLEMİ Suriye’nin Azez kentinde Cuma namazının ardından ilçe sakinleri ile ÖSO askerleri Türkiye’ye destek eylemi düzenledi

19 Ocak 2018 18:58

AZEZ’DE TÜRKİYE’YE DESTEK EYLEMİ
Suriye’nin Azez kentinde Cuma namazının ardından ilçe sakinleri ile ÖSO askerleri Türkiye’ye destek eylemi düzenledi. Azez ilçe merkezinde eski PTT binası önünde toplanan kalabalık ellerinde Türk ve ÖSO bayrakları ile sık sık slogan attı. Afrin’deki PYD’li teröristlerin biran önce kenti terk etmesini isteyen Azezliler, bu noktada Türkiye’nin başlatacağı harekete her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Azez’de yapılan eylem nedeniyle yerel polisler ise ÖSO güçlerinin meydan ve çevresinde yoğun önlem aldığı ve bölgeye araçla geçişlere izin vermediği görüldü.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AZEZDE TÜRKİYEYE DESTEK EYLEMİ Suriyenin AzezCumaTürkiyeyeAzezPTTTürkAfrindeki PYDliAzezlilerTürkiyeninAzezdeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24