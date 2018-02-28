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Afrin'e gitmek için dilekçe verdiler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik dil

28 Şubat 2018 14:49

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik dilekçesi verdi.
MİDDER Muğla İl Başkanlığı\'ndan yaklaşık 50 kişilik bir grup, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak bir araya geldi. Dernek üyeleri, Muğla Askerlik Şubesi Başkanlığı önünde, \'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım\' yazılı pankart açtı.
MİDDER Muğla İl Başkanlığı Mücahit Akgün, \"Amacımız Afrin\'de mücadele eden kardeşlerimize destek olmak. 28 Şubat\'ı unutturmayarak, 15 Temmuz ruhuyla ülkemize düşmanlık edenlerin karşısında olacağız. Cephedeki kahramanlarımıza destek için dilekçelerimizi teslim ediyoruz\" dedi.
Konuşmaların ardından gruptakiler, dilekçelerini Personel Asteğmen Bahri Bayık\'a teslim etti.

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