Afrin'den kaçtıkları Muş'ta harekata katılan askerler için dua ettiler

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Muş\'a yerleşen Suriyeli aileler, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua etti. Suriyeli aileler, ülkelerinin terörden temizlenmesi halinde geri dönmeyi istediklerini belirtti.

Suriye\'den kaçarak 5 yıl önce Muş’a yerleşen Alo ailesi, televizyon başında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonu yakından takip ediyor. Afrin\'de yaşarken çıkan iç savaş nedeniyle Halep\'e yerleştiklerini belirten Henan İbrahim Alo, daha sonra çatışmaların artması ile Türkiye\'ye geldiklerini söyledi. Türkiye\'de ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını aktaran Alo, \"Çok şükür güvendeyiz. Ancak anne, baba ve kardeşlerimiz, bir çok akrabamız Suriye\'de kaldı. Vatanımızı, akraba, dostlarımızı çok özlüyoruz. Teröristler temizlenirse Recep Tayyip Erdoğan da bize ülkemize dönmemizde bir sakıncanın kalmadığını söylerse ülkemize dönmek istiyoruz. Erdoğan olmasaydı binlerce Suriyeli öldürülecekti. Biz de belki şimdi hayatta değildik. Afrin\'deki Türk askerinin başarılı bir şekilde vatanlarına dönmeleri için dua ediyoruz\" dedi.

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