Afrin'den İdlib kırsalına gelen ailelere yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) - TERÖR örgütü PKK/PYD’nin bulunduğu Afrin’den kaçarak, İdlib kırsalına sığınan ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Afrin’den sivillerin çıkışına terör örgütü PYD/PKK tarafından izin verilmediğini, bu nedenle ailelerin kaçak yollardan daha güvenli olan İdlib kırsalındaki Kefer Dael ile çevre köylere göç ettiğini söyledi. Göç eden sivillere insani yardım ulaştırdıklarını anlatan Tosun, \"Afrinli Kürt aileler, göç ederken, yanlarında hiçbir şey getirememişler. İçinde bulundukları zor durumun ortadan kalkması için ailelere gıda kolisi, battaniye, kilim, halı, çocuk bezi ve çeşitli ürünlerin bulunduğu insani yardım paketleri ulaştırdık\" dedi.

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