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Afrin'deki Mehmetçiklere 1 ton bal

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te hazırlanan 1 ton bal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe gönderildi

22 Ocak 2018 16:33

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te hazırlanan 1 ton bal, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiğe gönderildi.
Marmaris\'te bir bal firması sahibi Suat Kaya, otel sahibi Meral Günay, su tesisatları ustaları Ersin Tayfur ve Ahmet Yılmaz bir araya geldi. TSK\'nın Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere gönderilmek üzere 1 ton bal hazırladı. Teneke ve kavanoz içinde bulunan çam balının yanı sıra petek bal, polen ve arı sütü paketlenerek kargoyla yola çıkarıldı.
İş kadını Meral Günay, \"Biz, millet olarak destek yazan Mehmetçiklerimize bir şeyler yapalım diyerek bir araya geldik. Operasyon bölgesinde, hava soğuk ve kötü. Askerimizin moral ve enerjiye ihtiyacı var. Bu kampanyada hiçbir siyasi girişim yoktur ve tamamen sivil vatandaş desteğidir. Tek amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ve onlara moral olmaktır. Bizlerin huzur ve güvenini sağlayan güvenlik güçlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Devletimiz her zaman onların yanındadır. Çam sakızı çoban armağanı olarak düşündük ve yola çıktık. Rabbim yanınızda olsun ayağınıza taş değmesin, dualarımız sizinle\" dedi.
Suat Kaya ise \"Bu kadar balın maddi değeri yok. Safımızı belirleyerek güvenlik güçlerimizin yanındayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.
Ersin Tayfur da \"Bizler burada sıcak evlerimizde yemek yerken, boğazımızdan geçmiyor. Dostlarımızla bir araya gelerek böyle bir kampanya başlattık. Marmaris\'in bu kampanyaların daha fazlasına kapasitesi mevcuttur. Umarım bu bir başlangıç olur ve daha fazla bal ve çeşitli ürünler gönderilir\" dedi.

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