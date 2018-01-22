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Afrin'deki Mehmetçik için dua

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) üyeleri, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) mensupları için sabah namazından sonra 'Fetih' suresi okutarak, dua etti

22 Ocak 2018 13:26

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) üyeleri, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) mensupları için sabah namazından sonra \'Fetih\' suresi okutarak, dua etti.
MAGİAD üyeleri, Afrin\'e yönelik başlatılan Zeytin dalı Harekatı\'nda görev alan TSK mensuplarına dualarla destek oldu. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve beraberindeki genç işadamları, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii\'nde kılınan sabah namazı ardından, Afrin\'deki Mehmetçik için \'Fetih\' suresi okutarak dua etti. Etkinliğe MAGİAD üyeleri kadar cemaat de ilgi gösterdi. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, amaçlarının Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğe manevi destek olabilmek olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
\"Türkiye\'nin kalbi şu anda Afrin\'de. Savaş kelimesini ağzımızdan çıkartıyoruz. Türkiye savaşa girmedi, kanlı terör örgütleriyle Afrin\'de mücadele ediyor. Terörle mücadele; iki şekilde olur. Birincisi Mehmetçiğimizin Afrin\'deki harekatıyla, ikincisi ise bizlerin buradaki dualarıyla. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun.\"

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