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Afrin'deki Mehmetçiğe Sevgililer Günü hediyesi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde KPPS'ye hazırlanan öğrenciler, harçlıklarıyla satın aldıkları bere, çorap ve atkılar ile yazdıkları mektupları, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere gönderdi

14 Şubat 2018 20:42

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde KPPS\'ye hazırlanan öğrenciler, harçlıklarıyla satın aldıkları bere, çorap ve atkılar ile yazdıkları mektupları, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere gönderdi.
İlçede KPSS kursuna giden öğrenciler, Sevgililer Günü nedeniyle askerler için harçlıklarıyla bere, atkı ve çorap satın aldı. Öğrenciler, aldıkları hediyelerle birlikte yazdıkları mektupları kutulara koydu. KPSS\'ye hazırlanan öğrencilerin hazırladığı hediye kutuları, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere gönderildi.
​Kurs Müdürü Mehmet Çiçek, askerlere Sevgililer Günü\'nde sürpriz yapmak istediklerini belirterek, \"Bizler için savaşan ve \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklerimiz için bir nebzede olsa öğrencilerimizle çam sakızı, çoban armağanı hediyeler aldık. Allah yardımcıları olsun\" dedi.

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