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Afrin'deki askerlere taşınabilir şarj cihazı ve mektup gönderdiler

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kazancılar Ortaokulu öğrencileri, Afrin'deki askerlere destek amacıyla, yazdıkları mektupları ve taşınabilir telefon şarj cihazlarını bölgeye gönderdi

23 Şubat 2018 20:58

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kazancılar Ortaokulu öğrencileri, Afrin\'deki askerlere destek amacıyla, yazdıkları mektupları ve taşınabilir telefon şarj cihazlarını bölgeye gönderdi.
Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında Kazancılar Ortaokulu\'nda eğitim gören 484 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere moral için mektup yazdı. Öğrenciler ayrıca aralarında topladıkları paralarla aldıkları 100 taşınabilir şarj cihazını mektuplarla bölgeye gönderdi. Okulda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Başçil projeye destek verenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü Feryat Çevik ise askerlerin iletişimlerinin kopmaması için böyle bir hediye almayı düşündüklerini ifade ederek, \"Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız tamamen manevi destek olmak. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi\'mizin aldığı bir kararı velilerimize duyurduk. Velilerimiz bize \'manevi olarak ne yapabiliriz\' şeklinde bir fikir sundular. 484 öğrencimizin hepsi bu projeye katıldılar. Onlara taşınabilir şarj cihazı hediye edelim, iletişimlerini kolayca sağlasınlar diye düşündük. Sağ olsun bütün velilerimiz de katkıda bulundular\" dedi.
Kampanyaya destek veren Birileri Var Derneği Sivas Temsilcisi Handan Kalmi ise Türkiye genelinde bu kampanyayı başlattıklarını ve toplanan mektuplar ile şarj cihazlarının Afrin\'e götürüleceğini söyleyerek şöyle konuştu:
\"Biz, Birileri Var Derneği olarak askerin, polisin, şehidin, gazinin her zaman yanındayız. Sosyal medyadan yola çıktığımız grubumuzla yasallaşıp dernek olduk. Elimizden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bizim oradaki askerlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ancak bizim gönlümüzden bir şeyler yapmak geçti.\"

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