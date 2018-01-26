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Afrin'deki askerlere destek olmak için kan bağışladılar

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’deki Türkiye Kamu-Sen’ e bağlı il temsilcilikleri Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Kızılay Kan Merkezi aracılığıyla kan bağışında bulundu

26 Ocak 2018 20:14

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’deki Türkiye Kamu-Sen’ e bağlı il temsilcilikleri Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Kızılay Kan Merkezi aracılığıyla kan bağışında bulundu. Kamu- Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal yaptığı açıklamada, \"Tüm varlığımız ve dualarımızla ordumuzun yanındayız\" dedi.
Türkiye Kamu- Sen il temsilcilikleri üyeleri Afrin’de bulunan askerlerimize destek olmak için Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu. Burada bir açıklama yapan Kamu Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, \"İçeride ve dışarıda hain terör miili birliğimizi yıkmaya devletimizi zaafa uğratmaya vatanımızı bölmeye çalışmaktadır. Türkiye’ye terörle diz çöktürmeye çalışanlar her gün yeni bir oyun planlamaktadır. Bu oyunları bozmak bertaraf etmek için şanlı Türk ordusu Afrin’ e zeytin dalı harekâtı düzenlemiştir. Zeytin dalı harekâtı bölücü zihniyetleri istisna tutarsak aslında milli bir meselede nasıl birleşebildiğimizi gösterebilmesi açısından dikkate alınmalıdır\" ifadelerini kullandı.
Bu operasyona destek vermenin, Türk Milletinin her ferdinin üzerine düşen görev olduğunu belirten Ünal, \"Türkiye teröristlere operasyon yapınca akıllarına barış gelen vatan hainlerine karşıda bu bizim açık bir cevabımız olacaktır. Türkiye kamu-sen olarak tüm varlığımız ve dualarımızla ordumuzun yanındayız. Ekmek kavgasının önüne Türkiye sevdasını koyanlar olarak her zaman ve her şartta devletimizle ve milletimizle bir beraberiz.  Kayseri’deki Türkiye kamu-sen’ e bağlı il temsilcilikleri olarak vatan savunmasında görev alan yiğitlerimize destek olmak için Kızılay Kan Merkezi aracılığıyla kan bağışı kampanyası düzenledik\" diye konuştu.
Başkan Ünal, “Dün ve bugün yaşadığımız acılar aslında bizi birbirimize daha da yakınlaştırmalıdır. Bugün ve dün çektiğimiz acılar böyle bir sonuç doğurursa yaşadıklarımıza değecektir” dedi.

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