T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere yün boyunluk örüyorlar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar, Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için yün boyunluk örüyor

01 Şubat 2018 22:11

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için yün boyunluk örüyor.
TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla, Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar her gün farklı bir evde toplanarak yün boyunluk örüyor.
Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, askerlerin yanında olduklarını hissettirmek için boyunluk ördüklerini söyleyerek, \"Askerlerimizin ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama biz anneler olarak askerlerimize boyunluk örüyoruz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir şey düzenledik. Evlatlarımıza yünden boyunluk örüyoruz. 400 adet boyunluğun örmesi bittikten sonra evlatlarımıza ulaştıracağız\" dedi. Dernek üyesi Nükhet Akkaya ise, \"Biz buradan evlatlarımıza annelerinin şefkatlerini kokularını gönderiyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun Allah\'a emanet olsunlar. Sağlıcakla yuvalarına dönsünler inşallah\" dedi. Her gün seve seve bu işi yaptıklarını belirten dernek üyesi Ümran Baskıncı da, \"Askerlerimize evlatlarımıza hepimizin bir desteği olsun diye severek gönüllü olarak bütün arkadaşlar el birliği ile yardımcı oluyoruz. Askerlerimizi Allah\'a emanet ediyoruz. Hepsini seviyoruz. Rabbim güle güle ailelerine kavuşmayı nasip etsin\" diye konuştu. Yün boyunlukların önümüzdeki hafta gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONU Türk Anneler DerneğiAfrinDalı HarekatıTSKSuriye AfrinTürk Anneler DerneğiTürk Anneler Derneği KastamonuBaşkanı Ayten KızıltanAmaOnlaraEvlatlarımızaDernekNükhet AkkayaAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24