Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere yün boyunluk örüyorlar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için yün boyunluk örüyor.

TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla, Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar her gün farklı bir evde toplanarak yün boyunluk örüyor.

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, askerlerin yanında olduklarını hissettirmek için boyunluk ördüklerini söyleyerek, \"Askerlerimizin ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama biz anneler olarak askerlerimize boyunluk örüyoruz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir şey düzenledik. Evlatlarımıza yünden boyunluk örüyoruz. 400 adet boyunluğun örmesi bittikten sonra evlatlarımıza ulaştıracağız\" dedi. Dernek üyesi Nükhet Akkaya ise, \"Biz buradan evlatlarımıza annelerinin şefkatlerini kokularını gönderiyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun Allah\'a emanet olsunlar. Sağlıcakla yuvalarına dönsünler inşallah\" dedi. Her gün seve seve bu işi yaptıklarını belirten dernek üyesi Ümran Baskıncı da, \"Askerlerimize evlatlarımıza hepimizin bir desteği olsun diye severek gönüllü olarak bütün arkadaşlar el birliği ile yardımcı oluyoruz. Askerlerimizi Allah\'a emanet ediyoruz. Hepsini seviyoruz. Rabbim güle güle ailelerine kavuşmayı nasip etsin\" diye konuştu. Yün boyunlukların önümüzdeki hafta gönderileceği belirtildi.

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