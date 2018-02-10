Afrin'de yaralanan Turgutlulu uzman çavuş, memleketine getirildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız (22), tedavi için memleketi Manisa\'nın Turgutlu ilçesine getirildi.

Turgutlulu Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız, Afrin\'deki terör örgütü üyelerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından sevk edilen Yıldız, hava yoluyla geldiği İzmir\'den, ambulansla Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yıldız\'ı, ailesinin yanı sıra Turgutlu Devlet Hastanesi önünde Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy karşıladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız\'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Özel odada tedavisine devam edilen Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ın annesi Fadime Yıldız, \"Ağlamayacağım, vatan sağolsun\" diyerek yaralı oğluna sarıldı. Yıldız\'la bir araya gelen protokol üyeleri, geçmiş olsun dileklerini iletti.



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