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Afrin'de teröristlerin çocukları eğittiği kamp görüntülendi

SURİYE, (DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde imha edilen ve teröristlerin, alıkoydukları çocukları eğittiği kampın görüntüsünü paylaştı

22 Mart 2018 17:44

SURİYE, (DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, terör örgütlerinden arındırılan Afrin\'in Hacıhasanlı bölgesinde imha edilen ve teröristlerin, alıkoydukları çocukları eğittiği kampın görüntüsünü paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin bölgesinde, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar bulunarak, kontrollü şekilde imha ediliyor. Bölge halkının yeniden güvenli hale getirilecek Afrin\'de evlerine yerleştirilmesi planlanıyor.
Genelkurmay Başkanlığı, harekâat kapsamında jetlerin bombardımanıyla imha edilen teröristlerin Hacıhasanlı bölgesindeki eğitim kampının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, teröristlerin, sivil halkın zorla alıkoydukları çocuklarını eğittiği kamptaki eğitim, atış, barınma ve muhabere alanları yer alıyor.

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