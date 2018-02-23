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Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

ANKARA, (DHA)- AFRİN'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD'ye ait 30-40 araçlık konvoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile başarılı bir şekilde vuruldu

23 Şubat 2018 04:48

ANKARA, (DHA)- AFRİN\'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD\'ye ait 30-40 araçlık konvoy, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile başarılı bir şekilde vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:
\"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.\"

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