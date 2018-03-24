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Afrin'de patlayıcı imhası sürüyor

SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin ve kırsalında güvenlik güçlerince, el yapımı patlayıcı ile bubi tuzaklarına yönelik arama tarama ve imha çalışmaları sürdürülüyor

24 Mart 2018 15:04

SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin ve kırsalında güvenlik güçlerince, el yapımı patlayıcı ile bubi tuzaklarına yönelik arama tarama ve imha çalışmaları sürdürülüyor. 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'i 18 Mart günü PKK/YPG\'li teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. Afrin\'ın kontrol altına alınmasının ardından güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların tespit ve imhasına başladı. Teröristlerin güvenlik güçleri ile sivil halkı hedef almak amacıyla Kezyan bölgesine döşediği 4 el yapımı patlayıcı, TSK birliklerinin arama tarama çalışması sırasında bulundu ve kontrollü şekilde imha edildi.
TÜNEL GİRİŞİNDE FÜNYE
TSK birliklerinin çalışma yürüttüğü Afrin\'in Şeyh Hadid bölgesinde ise teröristlere ait tünel bulundu. Güvenlik güçlerince arama yapılan tünelin girişlerinde de 10 elektrikli fünye bulundu. Tespit edilen fünyeler de güvenlik güçlerince imha edildi.

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