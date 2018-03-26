T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin'de, Mehmetçikten türkü

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin Bölgesi'ni PKK/PYD'li teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerden birinin, arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp, t

26 Mart 2018 13:17

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'ni PKK/PYD\'li teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerden birinin, arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp, türkü söylemesi duygulandırdı.
Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan görüntülerde teröristlerden arındırılan köylerden birindeki evde, Mehmetçik, bağlama çalıp, türkü söylüyor. \'Yazın yağar kar başıma\' adlı türküyü söyleyip, bağlamayı ustalıkla çalan Mehmetçiği, diğer askerler de hayranlıkla dinliyor.
Türkünün sözleri ise şöyle:
Felek ne derdin var ise/ Ben varım ya sal başıma/ Bıkmışım senin dünyandan/ Zaten gelir dar başıma/ Bırakmadın benim peşim/ Kurutmadın gözüm yaşın/ Neyinden korkayım kışın/ Yazın yağar kar başıma.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KİBRİTOĞLUADANA DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye Afrin Bölgesi PKKPYDZeytin Dalı HarekatıMehmetçiklerdenSosyalMehmetçikMehmetçiğiTürkününBenBıkmışımZatenBırakmadınKurutmadınNeyindenYazın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24