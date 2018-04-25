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Afrin'de kurulan çadır kenti Mehmetçik koruyor

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Doğu Guta’dan kaçan siviller için Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliği sağlanıyor

25 Nisan 2018 20:14

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Doğu Guta’dan kaçan siviller için Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliği sağlanıyor.
TSK, \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin’de, AFAD tarafından kurulan çadır kentin görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. TSK tarafından yayımlanan mesajda, “AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin- Muhammediye’de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor” denildi. 

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