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Afrin'de görev yapan askerlere destek konvoyu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek amacıyla konvoy oluşturup, tur attı

25 Mart 2018 19:16

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere destek vermek amacıyla konvoy oluşturup, tur attı.
Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla Sinop\'ta bir grup vatandaş, konvoy oluşturarak tur attı. Araçlarına Türk bayrakları asan vatandaşlar, Gelincik Kavşağı’ndan başlayarak Sakarya Caddesi\'ne konvoy halinde ilerledi. Karakum mevkine devam eden konvoy Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Anıtı’nın önünde son buldu. Burada vatandaşlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

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