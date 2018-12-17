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Dünya
Deutsche Welle

Afrin'de bombalı saldırı: En az 9 ölü

Afrin'de pazar yerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı kendilerine “Zeytinin Gazabı” adını veren YPG bağlantılı bir grubun üstlendiği bildiriliyor.

17 Aralık 2018 14:31

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde bir pazar yerinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Reuters haber ajansının görgü tanıkları ve muhalif gruplara dayandırdığı haberinde, sivillerin bulunduğu kalabalık pazarın dışında park edilmiş bir aracın infilak ettiği belirtildi. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı Azez ve El Bab'da da son günlerde bir dizi benzer saldırı düzenlenmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda beşi sivil dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıyı kendilerine "Zeytinin Gazabı” adını veren YPG bağlantılı bir grubun üstlendiği bildiriliyor. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, grup saldırıyı internette yayınlanan açıklama ile üstlendi. Açıklamada, saldırı ile "Türkiye'nin müttefiklerinin hedef alındığı" ve "Türkiye ve askerlerinin bölgeyi işgal ederek işlediği suçların" intikamı olduğu ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Ancak açıklamanın gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Erdoğan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı vermişti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı sonrası Mart ayında bölgeyi kontrol altına almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü YPG güçlerine yönelik Fırat'ın doğusuna birkaç gün içinde harekat başlatacaklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelediği YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşta en önemli yerel müttefiki konumunda.

dpa,rtr / AÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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