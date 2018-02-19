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Afrin'de 3 köy daha özgürleştirildi

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in Şerran beldesi bölgesindeki 3 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den kurtarılarak, özgürleştirildi

19 Şubat 2018 14:31

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’in Şerran beldesi bölgesindeki 3 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den kurtarılarak, özgürleştirildi.
TSK tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta, terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları sağlarken, TSK birlikleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere doğru ilerleyişini sürdürüyor. Sabah çatışmaların ardından Afrin’in Şerran beldesine bağlı İkidam, Mersav ve Şiltah köyleri, PKK/PYD’den alındı. Teröristlerden arındırılan 3 köyde, patlayıcı arama ve imha etme çalışmalarına başlanırken, TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.

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