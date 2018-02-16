Afrin'de 2 köy daha PKK/PYD'den arındırıldı

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’in Racco beldesi bölgesindeki 2 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki 60’ın üzerinde köy ve stratejik nokta terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu unsurları sağlarken, TSK güçleri ise teröristlerin denetimindeki bölgeleri özgürleştirmeye yönelik ilerleyişi devam ediyor. Sabah saatlerinde de çatışmaların ardından Afrin’in Racco Beldesi’ne bağlı Hasan Kalkavi ve Jalmah köyleri, PKK/PYD’den alındı. Kontrolün sağlandığı köylerde arazi arama ve tarama çalışmasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçleri bölgede ilerleyişi devam ediyor.



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