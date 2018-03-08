Afrin yolunda 3 köyde daha kontrol sağlandı

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, Mehmetçik\'in Afrin merkeze doğru ilerleyişi sürüyor. Afrin yolunda; Mazrea, Maariski ve Kifirmis köyleri de teröristlerden temizlendi. Kurtarılan köylerdeki siviller büyük sevinç yaşadı.

TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, 3 köy daha terör örgütlerinden temizlendi. Mazrea, Maariski ve Kifirmis köylerinde kontrolün sağlandığı, Mehmetçik\'in Afrin merkeze doğru ilerleyişinin devam ettiği öğrenildi. Kontrolün sağlandığı yollarda bulunan çok sayıda el yapımı patlayıcı da imha edildi. Son köy Mazrea\'dan Afrin merkezine yaklaşık 5 kilometre kaldığı bildirildi.

Kadı köyünde de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle terörist gruplar arasındaki şiddetli çatışmaların sürdüğü kaydedildi. TSK, havadan ve karadan terörist mevzilerini vururken, ÖSO güçlerinin de Afrin merkezine doğru yol açtığı belirtildi.

HALKTA BÜYÜK SEVİNÇ

Teröristlerden kurtarılan köylerdeki sivillere gıda yardımına da başlandı. Köylerdeki Arap, Türkmen ve Kürt kökenli siviller, teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşadı. Halk günlük yaşamına hızla dönmeye başladı.



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