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Afrin şehitleri memleketlerine uğurlandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - SURİYE'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışmalarda şehit olan 8 askerin cenazesi Hatay, Kırıkhan ve Hassa devlet hastaneleri morglarından alınar

02 Mart 2018 13:55

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün çıkan çatışmalarda şehit olan 8 askerin cenazesi Hatay, Kırıkhan ve Hassa devlet hastaneleri morglarından alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı\'na götürüldü.
Hastanelerin morglarından Türk bayrakları asılı ambulanslara alınan şehitlerin cenazeleri Hatay Havaalanı\'na gönderildi. Havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen uğurlamanın ardından şehitler Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) cenazesi İzmir’in Gaziemir ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in (24) cenazesi Kastamonu\'nun İnebolu ilçesi Dibek köyüne, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol\'un (24) cenazesi Isparta\'ya, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un (23) cenazesi Konya\'ya, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin\'in cenazesi Eskişehir\'e, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in (26) cenazesi Van\'ın Erciş ilçesine, Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek\'in cenazesi Aydın\'ın Nazilli ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Ozan Gökçe\'nin cenazesi ise Hatay\'ın Payas ilçesine gönderildi.

 

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