Afrin şehitleri için yazdığı şiiri besteledi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOPLU spor eğitmeni Mustafa Karaca, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için sözleri de kendisine ait olan şarkı besteledi.

Spor eğitmenliğinin yanı sıra amatör olarak müzikle de uğraşan Karaca, evinde kendi imkanlarıyla kurduğu stüdyoda şehit düşen askerler için \'Şehidimin kanı\' adını verdiği bir şarkı besteledi. Karaca\'nın sosyal medyada paylaştığı beste, büyük ilgi gördü. Karaca, Afrin\'de şehit düşen askerlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, kendisinin yaptığı şarkıyla topluma mesaj vermek istediğini anlatarak, \"Televizyonda şehit haberlerini izlediğimde onların isimleri geçiyordu ama onlar sadece bir isim değil, bizler için, ülkesi için canını feda eden birer kahramandı. Maalesef ülkemizde özellikle gençlerin bir kısmı gündemden uzak duruyor veya uzak durmaları sağlanıyor. Şunun iyi bilinmesi gerekir, evet onlar birer şehit ancak onların da anne babaları, aileleri, eşleri, çocukları var. Bu ülke insanlarının şehitlerimizi her gün hatırlamaları ve anmaları gerekir. Ben yaptığım şarkıyla topluma bir mesaj vermek istedim. İstiyorum ki insanlar yolda yürürken, dolmuşta giderken, evlerinde bu şarkıyı dinlesinler ve şehitlerimizi her an hatırlasın\" dedi. Mustafa Karaca\'nın bestelediği şiirin sözleri şöyle:



ŞEHİDİMİN KANI

Bugün Ruhum çok derin, yaralar açıldı kalbimde

Onbir aslan yere düştü Afrin harbinde,

Gülmek yakışmaz, ağlamaksa haram,

Onbir yiğit göğe uçtu hem de cennet makam…

MEHMET İLKER KARAMAN, sıcak yatak aramaz

Bir harfi eksikti, Şimdi oldu KAHRAMAN!

Üstçavuşum aslanım, adı HASAN KUŞ,

şimdi yerin cennet, durma göğe uç!



Şehit uzman çavuş OĞUZCAN EKİZ

Tüm dünya bir olsa biz hür ve tekiz!

Adın yazsam ülkeye bir baştan bir başa,

Pehlivan gibi aslanım Adı HALİS KOCA!

ENES SARIASLAN,24’ünde şehit!

Bak ülke kuracakmış Dağda üç beş it!

Tarihime bakın da az biraz ders alın,

Düşürmedi bayrağı BURAK AKALIN!

Benim için ülkem, Hayatım Herşeyim!

Benim için ülkem, Onurum Şerefim!

Benim için ülkem, Anam Babam Kardeşim!

Benim için ülkem, Şehit Dolu Her Şehir.

Ağlamak mı? Hayır!

Düğün dernek kuralım…

Kahpelerin soyunu şakağından vuralım!

Onbir yiğit kanı var! Şimdi neden duralım?

Gerekirse kurşun yiyip yerden göğe uçalım!!!

Köpeklere haber salın, düşmez bayrak yere!

Peygambere komşu gitti Şehit SERDAR EGE.

Kimi kaçtı yurttan fetö iti hain!

Vatan derken can verdi, Şehit HÜSEYİN ŞAHİN.

Benim adım Mehmed, ölmek yok öyle kolayca,

Hiç tereddüt etmedi Şehit KORAY KARACA.

İster batılı olsun Mehmed ister doğulu!

Memleketin aslanı, HAMZA KARACAOĞLU!

Bayrağın olduğu yerde yok bize hudut!

Ne ilk ne de son bu bayrağa sarılı tabut.

Onbir yiğitten biriyim rütbem artık Şehit!

Ben bir Mehmedim adım ERDEM MUT!

Söz konusu vatandı ve herşey teferruat,

İnandık hürriyete ve gökten geldi emir!

Bordo beresi ve gülen yüzüyle şahit,

Bekler bizi ÖMER HALİSDEMİR!

Gülmek istemiyorum ya da çıkıp gezmek

Mehmed kefen giyerken giymem ben gömlek

FETHİ SEKİN gibi vatan için ölmek

Nasip et ya Rab Peygamberi görmek



Komutanım kurumasın şehidimin kanı

Ciğerinden sökülsün kahpelerin canı

Şanlı ordu şanlı polis hepsi benim canım

Vatan sana feda damardaki kanım!

