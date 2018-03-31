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Afrin şehitleri adına adliye bahçesine fidan dikildi

İlhami ETCİ/ERMENEK, (KARAMAN), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 asker adına adliye bahçesine fidan dikildi

31 Mart 2018 18:46

İlhami ETCİ/ERMENEK, (KARAMAN), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 52 asker adına adliye bahçesine fidan dikildi.
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı\'nın aldığı karar gereği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 52 asker için Ermenek Adliyesi bahçesine 52 sedir fidanı dikildi. Harekatın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan adına ilk fidanı Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş dikti. Dikilen her fidana şehit olan Mehmetçiklerin isimleri verildi.

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