AFRİN ŞEHİDİNİN HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI//ek bilgi ve görüntüyle

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

TSK, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın şehit haberi baba evine ulaştı.Ümraniye\'de bulunan baba ocağına acı haberi ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.

Şehidin evinin yakınında bulunan Ümraniye Topağacı Merkez Camii\'nin avlusunda toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti. Yapılan dua sonrası avluda bulunan vatandaşlar tekbir getirerek, \"Şehitler ölmez, vatanda bölünmez\" diye slogan attı.

Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, \"Ordumuz güneydoğuda, Suriye\'nin kuzeyinde, geçmişte Cerablus\'ta, yakın zamanda İdlib\'te şimdi de Afrin\'de, bu memlekete hançer saplamaya çalışan hainlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Onların belini kırdı ve kırmaya da devam ediyor. Ama tabi bu arada bizden de şehitler oluyor. Şehadet şerbetini içen kardeşlerimiz oluyor. Ülkemizin dört bir yanına düşüyor bu ateş. Bugün de buraya Ümraniyemize düştü. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, cenneti cemaliyle şereflendirsin. Ailesine sabır yağdırsın rabbim. Diyecek başka bir şey yok. Şehidimize rahmet diliyoruz. Peygamber efendimize komşu olsun. Cennette buluşsun ailesiyle ve hepimize şefaatçi olsun diye rabbimden niyaz ediyorum. Herkesin başı sağolsun, ailesinin başı sağolsun, Ümraniye\'nin başı sağolsun, memeleketimizin ve milletimizin başı sağolsun\" dedi.

Şehit Mehmethan için bugün ikindi namazında Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi\'nde cenaze namazı kılınacak. Mehmethan Kocatepe Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü dökümü:

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-Şehit evinden görüntü

-Türk bayrakları asılması

-Şehidin babasının görüntüsü(Bordo kazayla dua eden)

-Şehidin fotoğrafı

-Belediye başkanı Can\'ın konuşması (EK)

-Genel ve detaylar