Afrin şehidinin babası, KHK ile ihraç edilmiş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtında hayatını kaybeden Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç'un, 2016 yılında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Konya Büyükşehir Belediyesi'nden ihraç edildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre komşuları, bu ihraç sonrasında Ahmet Koç ve ailesine karşı mesafe koydu.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt şehit babasının durumuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu baba da yüzbinlerce mağdurdan biri olabilir ve bu mağduriyeti, oğlunun şehit olması ile ortaya çıktı. Taha şehit olmasaydı, KHK mağduru olduğu bilinmeyecekti. İnsanların mağduriyetini anlatabilmesi için illa şehit olmak mı gerekiyor? AKP'li belediyelerde çok sayıda FETÖ'cü olduğu biliniyor fakat üst organlarda neden kimse işinden olmuyor da hep garibanlar işinden atılıyor? Yazıktır. Bir evlat nasıl zorluklarla yetişiyor. Eski bir asker olarak yüreğim dayanmıyor.''

Başbakan Binali Yıldırım da Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra şehit için kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Yıldırım, Ahmet Koç'a sarılarak başsağlığı diledi.



