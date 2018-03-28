Afrin şehidinin annesi: Yoksa oğlumu parça parça mı getiriyorlar?

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın ailesini ziyaret etti. Şehit annesi Nihal Mehmethan, oğlunun şehadet haberini aldığı o anı anlattı. Anne Mehmethan, “Kızım daha içeri girerken ‘Anne, anne Fatih şehit olmuş, kardeşim şehit olmuş’ deyince ben o anda kurudum kaldım. Sadece dedim ki ‘Yoksa oğlumu parça parça mı getiriyorlar?’ Başka bir şey diyemedim” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nın 7. gününde şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul Ümraniye'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP’li Kaftancıoğlu’nu Şehit Fatih Mehmethan’ın babası Mehmet ve annesi Nihal Mehmethan karşıladı. Şehidin annesi ve babasına uzun uzun sarılarak başsağlığı ve sabır dileyen Kaftancıoğlu, “Şehit olan tüm kardeşlerimize, tüm evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Yoksa oğlumu parça parça mı getiriyorlar”

Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Nihal Mehmethan, oğlunun şehadet haberini aldığı anı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Acılı anne, o anları şöyle anlattı:

“Ablası bizdeydi o gün. ‘Çıkayım süt alayım’ dedi. Saat dokuz buçuktu, ben de yatsı namazını kılayım madem dedim. Abdest aldım geldim, kızım da dışarı çıkmıştı. Önce kaymakamı görmüş sokakta. ‘Biraz ilerdeydiler ama yine içimden sormak geldi’ diyor. Gitmiş sormuş ‘burada ne işiniz var’ diye. Komutanları görünce ‘Kardeşim şehit oldu, onun için geldiniz dimi?’ demiş. Koşmuş hemen eve. O içeri girdi. Daha içeri girerken ‘Anne, anne Fatih şehit olmuş, kardeşim şehit olmuş’ deyince ben o anda kurudum kaldım zaten. Ne ağlayabiliyorum, şok oldum bir anda. Sadece dedim ki ‘Yoksa oğlumu parça parça mı getiriyorlar?’ Başka bir şey diyemedim, oturdum, kaldım öyle. Allah’ım sen bana yardım et, ne diyeyim.”