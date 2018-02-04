Afrin şehidinin ailesine vatandaşlardan taziye ziyareti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, sosyal medyada haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin harekatında şehit olan Mehmet Muratdağı\'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, TSK\'nın Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesinde oturan ailesine ziyaret gerçekleştirerek, taziyelerini iletti. Duaların okunduğu etkinlikte, vatandaşlar \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı. Şehit Muratdağı\'nın ismini okuyarak yoklama yapan kalabalık grup, ardından Garnizon şehitliğinde dualar okuyarak dağıldı.

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