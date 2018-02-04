T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afrin şehidinin ailesine vatandaşlardan taziye ziyareti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sosyal medyada haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin harekatında şehit olan Mehmet Muratdağı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

04 Şubat 2018 20:05

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, sosyal medyada haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin harekatında şehit olan Mehmet Muratdağı\'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, TSK\'nın Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesinde oturan ailesine ziyaret gerçekleştirerek, taziyelerini iletti. Duaların okunduğu etkinlikte, vatandaşlar \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı. Şehit Muratdağı\'nın ismini okuyarak yoklama yapan kalabalık grup, ardından Garnizon şehitliğinde dualar okuyarak dağıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİTürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinMehmet MuratdağıSosyalTSK AfrinZeytin Dalı HarekatıPiyade UzmanMehmet Muratdağı KocasinanBeşparmak MahallesindeDualarınMuratdağıGarnizonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24