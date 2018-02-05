Afrin şehidi Teğmen Çubukçu'nun adı parkta yaşatılacak

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, Haliliye İlçesi Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ismi, bir parka verilecek.

Haliliye Belediye Meclisi Şubat 2018 Olağan Toplantıları\'nın ilk birleşimi, Başkan Fevzi Demirkol’un başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi. Başkanlık tarafından gündeme, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun isminin, Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan parka verilmesi teklifi getirildi. Teklif üzerine konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, Afrin\'e yönelik harekatın önemine vurgu yaparak, şöyle dedi:

\"Ülkemizin geleceğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, devletimizin istiklalini ve milletimizin istikbalini tehdit eden emperyalist güçlerce ortaya konulmuş bazı senaryolar uygulamaya konulmaktadır. Bu senaryolara karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kudretli elini göstererek, bölgesel manada büyük bir güç olduğunu göstererek, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik beraberliği için ve mazlum milletlerin umudu olarak kudretli bir devletin yapması gerekeni yapmıştır, yapmaktadır ve ileriki zamanlarda da yapacaktır. Dolayısıyla emperyalist ülkeler tarafından kuşatma altına alınmak istenen, sınır dışımızda geleceğimizi tehdit eden, insanlarımızı ve o bölgede yaşayan insanlara hayat hakkı tanımayan bir uygulamaya son vermek adına Türk Silahlı Kuvvetleri\'miz adından da anlaşılacağı gibi Zeytin Dalı ismiyle harekât düzenlemiştir. Bu \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın sebebi sadece ülkemizin güvenliğini, sınırları güven altına almak değil ayrıca o bölgedeki insanlarımıza da özgürlük, insanca yaşama hakkının temin edilmesi içindir. Bu uğurda yapılan harekâtta Şanlıurfa\'mızın öz evladı ve gencecik bir fidanımız şehit olmuştur.\"

Başkan Demirkol\'un konuşmasının ardından teklif, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.



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