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Afrin şehidi Rıdvan Çevik için mevlit okutulup, fidan dikildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı'nda şehit olan Ercişli Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu

05 Nisan 2018 19:54

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Ercişli Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu. Mevlit sonrası şehidin anısına 600 fidan dikildi. Fidanların dikildiği alana da şehidin adı verildi.
Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda geçen 1 Mart\'ta şehit olan Van\'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Belediyesi tarafından mevlit okutuldu. Şehidin cenazesinin de kaldırıldığı Hazreti Ömer Camii\'nde İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan askerin okuduğu Kuran\'ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Şehit Onbaşı Çevik\'in amcası Bayram Çevik\'in seslendirdiği \'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez\' ilahisiyle duygusal anlar yaşandı.
Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve çok sayıda davetlinin katıldığı mevlit programı sonrası ise Adnan Menderes Mahallesi\'nde Şehit Çevik anısına 600 fidan dikildi. Fidanların dikildiği alana da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik Hatıra Ormanı adı verildi.

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