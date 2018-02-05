Afrin şehidi, İskenderun'da toprağa verildi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ\'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal\'ın cenazesi, memleketi Hatay\'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tördenle toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak Karayılan Mahallesi\'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından bekar olan Uzman Çavuş Selim Vurdal için evinin yakınındaki caddede uğurlama töreni düzenlendi. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile şehidin annesi Nuran Vurdal, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Ahmet Vurdal\'ın da bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Selim Vurdal\'ın cenazesi götürüldüğü Karayılan Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



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