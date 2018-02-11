Afrin şehidi Enes Sarıaslan'ı 10 bin kişi uğurladı

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle, son yolculuğuna uğurlandı.

İmam-Hatice Sarıaslan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi, sabah saatlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki baba evine getirildi. Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu, babası İmam, annesi Hatice ve kardeşleri Erjin, Esra ve Eyüp ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Kürtçe ağıtlar yakan, cenaze aracına kapanan şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada ağlayan anne Hatice Sarıaslan\'ın, gözyaşını silerek kendisini teselli edenlere, \"Oğlum ölmedi, beni yanına götürün ben iyileştiririm. Ben yanında kalırım, birlikte gidelim, ben ona bakarım, yarasını sararım\" demesi, yürekleri dağladı.

Helallik alındıktan sonra şehit Uzman Çavuş Sarıaslan\'ın cenazesi, tören için Suvarlı Merkez İlkokulu\'nun bahçesine götürüldü. Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törende annesi Hatice, babası İmam ile kardeşleri, şehit Enes Sarıaslan\'ın tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı döktü, teröre lanet okudu. Tören boyunca Bakan Soylu, baba İmam Sarıaslan\'ın ellerini bırakmadı.

Öğle namazına müteakip, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü\'nün kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı ve daha sonra belde mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEVDİĞİ KIZIN AİLESİNİ ARAYIP, YÜZÜK TAKACAĞINI SÖYLEMİŞ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, geçtiğimiz günlerde sevdiği kızın ailesini arayarak Afrin operasyonundan döndükten sonra yüzük takacağını söylediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit babası İmam Sarıaslan\'ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüşmede taziye dileklerini ilettiği şehit babası İmam Sarıaslan\'a, her zaman destek olacaklarını söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI