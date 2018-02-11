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Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen parşembe günü Karabük'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer

11 Şubat 2018 13:33

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 19\'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen parşembe günü Karabük\'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Geçen perşembe günü Karabük Kent Meydanı\'nda onbinlerin katıldığı cenaze törenin ardından Safranbolu şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın yazdığı mektup ortaya çıktı. Ömer Bilal Akpınar\'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubunda şöyle dedi:
\'\'Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur\'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur\'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu\'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10\'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin.\"

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