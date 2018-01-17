Afrin Savunma Komitesi Başkanı: Direnmeye hazırız

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası harekâtıyla ilgili açıklama yapan Kuzey Suriye Federasyonu Afrin bölgesi Afrin Kantonu Savunma Komitesi Başkanı Behçet Ebdo, "direnme"ye hazır olduklarını söyledi.

2017'den beri hazırlık yaptıklarını dile getiren Ebdo, "2017 yılında da büyük hazırlık yaptık ve halk, güçlerimiz büyük direnmeye hazır. Biz bu toprakların sahibiyiz, sonuna kadar da savunacağız" diye konuştu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Erdoğan Altan'a konuşan Afrin Kantonu Savunma Komitesi Başkanı Behçet Ebdo, Afrin'in bir kardeşlik projesi olduğunu belirterek bu projenin AKP ve MHP'nin zihniyetini tehdit ettiğini söyledi.

"Misakı Milli sınırları olarak gördükleri Halep, Rakka, İdlip, Dera Zor'u alma hayalleri kuruyorlar; ancak o hayale de Halep'i rejime bırakarak ihanet ettiler. Bu sebeple Kürtlerin varlığını tehdit sayıp, verdiği tavizlerle sınırlarımıza yığınak yapıyor, tehdit ediyor."

"Türkiye ve ona bağlı gruplar bize zaten 7 yıldır saldırıyorlar"

Çok az güçle önceki yıllarda topraklarını koruduklarını ve IŞİD gibi bir gücü yendiklerini söyleyen Ebdo, "Bize 7 yıldır Türkiye ve ona bağlı gruplar saldırıyor zaten. Biz her geçen gün güçlendik ve profesyonel güçler oluşturduk. 2017 yılında da büyük hazırlık yaptık ve halk, güçlerimiz büyük direnmeye hazır. Biz bu toprakların sahibiyiz, sonuna kadar da savunacağız. Tüm dünyaya mesajımız budur. ABD, Rusya bunu görüyor. Şu an en güçlü olduğumuz dönemdeyiz, topraklarımızı savunuruz." dedi.

"Özgür ortak yaşama en iyi örnek Afrin'dir"

Afrin'e saldırının AKP, MHP sisteminin sonu olacağını iddia eden Ebdo, "Afrin direniş kalesi olacaktır. Afrin Kürdistan'ın kalbidir, yalnız değildir. Afrin'in zaferi Amed'in, Mahabad'ın zaferi olacaktır. Bugüne kadar direndik, başardık, bundan sonra da başaracağız. 7 yıldır savunduk, 70 yıl da savunuruz. Afrin Kürt halkının iradesidir. Tüm Kürtler bizimle olmalı, Suriye halkları bizimle olmalı. Kazanacak olan kardeşlik, eşit yaşamdır. Kardeşliğe, eşit, özgür ortak yaşama en iyi örnek Afrin'dir. Bizim federal, demokratik projemiz kazanacak. AKP, MHP faşizmi kaybedecektir. İnsanlığı tehdit eden DAİŞ ve diğer terör örgütlerini yok ettik. Halkların özgür yaşamı önünde kimse engel olamayacaktır" dedi.

"Rusya ile güçlü askeri ilişkilerimiz var"

Rusya ve ABD ilişkilerine de değinen Ebdo, "Rusya ile güçlü askeri ilişkilerimiz var. Rusya Erdoğan'ın tehditlerine sessiz kalabilir. Çünkü bizim ne önceden ne de şimdi Rusya'dan bir talebimiz olmadı. Askeri ilişkilerimiz de Rusya'nın isteği ile başladı ve devam ediyor. Bu ilişkilerimiz kopmayacak devam edecek. Biz kendi halkımızın gücüne inanıyoruz. YPG/YPJ'nin ana faktör olduğu Demokratik Suriye Güçleri (QSD) ve halkımız Erdoğan'ı yenecek güçtedir. Rusya ile ABD Suriye'nin geleceğine Suriye halklarının karar vermesi gerektiğinde ortaklaşmışlar. Bu sebeple Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen ay sonunda düzenlenecek Soçi toplantısına Rusya 150 temsilci ile katılmamızı istiyor ve dayatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş açıklamaları ve top atışları ile Afrin halklarını korkutmak ve kaçırtmak istediğini belirten Ebdo, Afrinlilerin her ferdinin direnmeye ve kazanmaya hazır olduğunu söyledi.