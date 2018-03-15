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Yaşam

'Afrin' paylaşımları nedeniyle 13 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticileri de bulunuyor

15 Mart 2018 00:06

Antalya'da, sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü  Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştiren 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekâtı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından PKK, YPG lehine propaganda yaptıkları gerekçesiyle  13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

19 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonunun başlangıcından itibaren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 786 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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