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Afrin harekâtından sonra, ABD'li general ve DSG'liler arasında ilk görüşme

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana, Irak ve Suriye'de bulunan DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki ABD'li generaller ilk kez ana

14 Mayıs 2018 15:22

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin Suriye\'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlangıcından bu yana, Irak ve Suriye\'de bulunan DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki ABD\'li generaller ilk kez ana omurgasını terör örgütü YPG\'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri\'nin (DSG) temsilcileri ile bir araya geldi. 1 Mayıs\'ta başlatılan Deyrizor operasyonunun görüşüldüğü toplantının fotoğrafları koalisyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Türkiye\'nin, Afrin\'deki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'nı gerekçe gösterip Suriye\'de DEAŞ\'a yönelik operasyonlarını durduran ve ana omurgasını terör örgütü YPG\'nin oluşturduğu DSG\'nin sorumluları ile ABD ve Koalisyon güçlerinin komutanları görüştü. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlangıcından bu yana ilk kez gerçekleşen görüşmenin fotoğrafı, koalisyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel\'in bir DSG sorumlusu ile tokalaştığı görülüyor. Fotoğraflar, \'Koalisyon ve ABD\'li generaller, Suriye Demokratik Güçleri ortaklarımız ile DEAŞ\'a karşı Orta Fırat Vadisi\'ndeki mevcut operasyonlar hakkında daha iyi anlaşmak için buluştuk. 1 Mayıs\'ta operasyon başlatılmıştı; DSG, 64 kilometrekare bölgeyi teröristlerden temizlemiş, bu da DEAŞ\'tan temizlenen alanı toplam 5 bin kilometrekarenin üzerine çıkartmış\' notu ile paylaşıldı.

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