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Afrin Harekatı'nda yaralanan uzman çavuşa ziyaret

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, yurtlarda kalan öğrenciler ile birlikte, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan, Tankçı

08 Şubat 2018 17:47

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, yurtlarda kalan öğrenciler ile birlikte, Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG\'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan, Tankçı Uzman Çavuş Alper Akpunar’ı evinde ziyaret etti.
KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, kurum olarak Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçiğin yanında olduklarının hatırlatarak; “Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve beraberliği noktasında canıyla, kanıyla terörist ve düşmanlara karşı koyan yiğit Mehmetçiklerimiz oldukça, bizlerin bir korku ve kaygıya kapılmasına gerek yoktur. Bu vesileyle öğrencilerimizin de kurumumuzun da Mehmetçiğimizin yanında olduğunu göstermek ve gurur tablosunu onlarla birlikte paylaşmak adına bugün buradayız. Alper Akpunar kardeşimiz iyileşir iyileşmez kahraman arkadaşlarının yanına dönme arzusunu defaten dile getirmiş, ailesi de bu talebine hayır duası ile karşılık vermiştir. Bizlerin de duaları ve yüreği tüm Mehmetçiklerimizin yanında olacaktır” diye konuştu.
Uzman Çavuş Alper Akpunar ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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