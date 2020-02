Afrin gazisine ziyaret

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı\'nın 22’nci gününde teröristler tarafından atılan roketin şarapnel parçaları ile bacağından yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Ahmet Baran (26) iyileşip, tekrar cepheye dönmek istiyor.

Gazi Uzman Çavuş Ahmet Baran\'ın tedavisi Balıkesir’in Edremit ilçesindeki baba evinde sürüyor. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında Edremit İstiklal İlkokulu Müdürü Ümit Ünsal’ın organizasyonu ile okul yönetici, öğretmen ve öğrencileri Ahmet Baran’ı ziyaret etti. 2010 yılı Haziran ayında askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram\'ın eşi Nurşen Bayram da ziyarette yer aldı.

Tedavisinin bir an önce tamamlanıp, iyileşmesinin ardından arkadaşlarının yanına, cepheye gitmek istediğini belirten Gazi Ahmet Baran, “10 Şubat günü saat 08.00 civarında arkadaşımı dinlendirmek için mevziye geçtim. Gözetleme yaparken yaklaşık 300- 350 metre ileride düşmanı gördüm. Emniyetlerini ve güvenliklerini alsınlar diye arkadaşlarıma haber verdikten sonra hemen ateş ettim ve çatışmaya başladık. Mühimmatım bitti. Tam mühimmatımı değiştirirken roket attılar bana. Yaralandım. Hastaneye kaldırıldım. Yaralandıktan sonra gerisini hatırlayamıyorum. Afrin’deki arkadaşlarıma sürekli dua ediyorum. Aklımız hep onlarda. Allah onların yardımcıları olsun. Bende bir an önce iyileşip Afrin’deki kardeşlerimin yanına tekrar dönmeyi ümit ediyorum. Sabah akşam bütün dualarımız onlarla. Her zaman aklımızdalar. Allah vatanımıza zeval vermesin” dedi.

Edremit İstiklal İlkokulu’nda sınıfı öğretmeni Nurşen Bayram ise, “Bugün yaptığımız ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Dualarımız onlarla. Allah hepsini korusun. Yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür ediyoruz” dedi. Edremit İstiklal İlkokulu Müdürü Ümit Ünsal ise ziyarette, “Bizler vatansever insanlarız. Ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı, devletimizi canımızdan aziz biliriz. Arkadaşımızın, kardeşimizin gazi olduğunu duyduk. Okulda velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlik ve beraberlik bilincini oluşturmak için gazimizi ziyaret ettik. Kendisine şükran borçluyuz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de onlar gibi cephede vatanımız için savaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, Edremit İstiklal İlkokulu Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Hüseyin Çalışır tarafından tüm Mehmetçikler için dua edilip, Fatiha okunması ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI