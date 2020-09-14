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Dünya

Afrin'de bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı

14 Eylül 2020 18:47

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 40 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3, yaralıların sayısının ise 14 olduğu aktarılmıştı.

Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı. 

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