-AFRİKA'YA YARDIMLAR SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Sabah Gazetesinin katkılarıyla, Afrika'ya yardım kampanyası kapsamında hazırlanan üçüncü uçak yola çıktı. Esenboğa Havalimanı'ndan sabah 07.15'de kalkan uçak, 40 ton insani yardım malzemesi taşıyor. TİKA ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sabah Gazetesi ve Türk Kızılayı tarafından yürütülmekte olan yardım faaliyetleri kapsamında toplanan acil yardımlar THY tarafından temin edilen uçakla Afrika'ya götürüldü. Somali'nin başkenti Mogadişu'ya inecek uçakta, süt tozu, bebek maması, Somali'de sık rastlanan hastalıklara yönelik ilaçlar, uzun süre bozulmayan malzemelerden oluşan gıda paketleri yer alıyor. Yardımların dağıtımını Mogadişu'daki TİKA ve Türk Kızılayı temsilcileri gerçekleştirecek. TİKA, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Sabah Gazetesinin katkılarıyla hazırlanan iki kargo uçağı, Pazartesi günü Esenboğa Havalimanı'ndan kalkmıştı.