-Afrika'ya yardım 245 milyon 225 bin liraya ulaştı ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında, 245 milyon 225 bin lira toplandığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlıkça 45 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca 98 milyon lira, diğer kampanyalardan ise 102 milyon 225 bin lira toplandığı belirtildi. Yardımların toplam miktarı ise 245 milyon 225 bin lira oldu.