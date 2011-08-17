-Afrika'ya yardım 228 milyonu geçti ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında, 228 milyon 680 bin lira toplandığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlıkça 39 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca 93 milyon lira, diğer kampanyalardan ise 96 milyon 680 bin lira toplandığı belirtildi. Yardımların toplam miktarı ise 228 milyon 680 bin lira oldu.