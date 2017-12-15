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Afrika'ya özgü mirketler, Antalya'daki hayvanat bahçesine getirildi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na, bir çift mirket getirildi

15 Aralık 2017 14:20

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı\'na, bir çift mirket getirildi. Afrika\'ya özgü, etobur mirketler, özellikle çocukların ilgisini çekti. 
Dişi mirketin Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nden, erkeğin ise Darıca Hayvanat Bahçesi\'nden getirildiğini belirten sorumlu veteriner hekim Aygün Arsun, adaptasyon sürecinin ardından mirketlerin çiftleştirilerek, aile oluşturulacağını söyledi. Mirketlerin hayvanat bahçesine renk kattığını dile getiren Arsun, \"Çok mutlular. Birbirilerine alışmaya başladılar. Yakında çiftleşeceklerini düşünüyoruz. 11 hafta gebelik süreleri var. Sonrası 3 yavru dünyaya getiriyorlar. Gelecek yaza mirket ailesinin genişleyeceğini düşünüyoruz\" dedi.
Afrika\'ya özgü, koloni halinde yaşayan, etobur, 30 santimetre boyundaki mirketler, özellikle hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklardan ilgi gördü.

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